Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde "ekmek krizi" büyüyor

Suriye'de devam eden iç savaşta ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı savaşta harcayan Esed rejimi, kontrolünde tuttuğu bölgelerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.Söz konusu bölgelerde halihazırda uzun süredir devam eden akaryakıt krizi, başka krizleri de gün yüzüne çıkarıyor.Bölgede sıkça görülen ekmek krizi, son iki haftadır derinleşerek bölge halkının bitmeyen çilesine dönüştü.
Akaryakıttaki kriz yüzünden, başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi kalabalık kentlerde bazı fırınlar durma noktasına geldi.
Yüz binlerce sivili katlederek iktidarını sürdürmeye çalışan Esed rejimi, halihazırda kontrol ettiği bölgelerdeki fırınlara un da temin edemiyor.Rejim bölgesindeki aileler, evlerine ekmek götürebilmek için fırınların önünde oluşan uzun kuyruklarda saatlerce sıra bekliyor.Suriye, iç savaş öncesi buğday ihracatı yapan ülkeler arasında yer alıyordu.
- Rejimin çözüm girişimleri krizi daha da büyüttü
Ekonomik çöküş yaşayan Esed rejimi, fırınlara un temini konusunda yaşadığı sıkıntıların önüne geçebilmek için halkın satın alabileceği ekmek miktarına sınırlama getirdi.Bu konuda ilk adımı eylül ayında atan rejim, fırınlarda ekmek satın almak için kullanılması gereken bir elektronik kart sistemini devreye soktu.Kart kararının ardından, lavaş ekmek şeklinde üretilip paket halinde satılan Suriye ekmeği, kara borsaya düştü.
Bununla da yetinmeyen rejim, iki hafta önce, paketteki lavaş ekmeklerinin sayısı 12'den 7'ye düşürerek yeni bir krize davetiye çıkardı.Normalde 200 Suriye lirasına (0,70 Türk lirası) satılan bir paket ekmek, karaborsada üç katına satılmaya başlandı.
Karaborsadan ekmek satın almaya gücü yetmeyen aileler, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde pahalılık ve daha da kötüleşen şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler, umutsuzca, sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.Suriye’de bir devlet memuru ortalama 50 bin Suriye lirası (175 Türk lirası) maaş alıyor.
- AA, Suriyelilerin ekmek kuyruğundaki çilesini görüntüledi
AA muhabirleri, rejim kontrolündeki Halep ve Hama kent merkezlerinde yaşanan ekmek krizini görüntüledi.Çekilen görüntülerde, çok sayıda genç, yaşlı, çocuk ve kadının uzun ekmek kuyruklarında beklediği dikkat çekiyor.
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