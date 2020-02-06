AA

Esed rejimi, İdlib'in Teftenaz, Neyreb ve Binneş beldelerine, Halep'in Ureim Kubra ve Hayyan bölgelerine hava ve karadan saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin saldırılarında, İdlib kent merkezi, Hayyan köyün ile Teftenaz beldesinde 1'er sivil, Halep'in Urim Kubra beldesinde 4 sivil olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları ise İdlib kent merkezi çevresi, Sermin, Kumeynas, Maret Nısan köyleri ile Halep'in Han el Asal, Maret Artik, Raşidin, Kefer Hamra, Babis, Kefer Naha, Humeyra, Kalaciyye, Hureytan ve Anadan köylerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor.

Çok sayıda tanktan oluşan konvoy, İdlib’in farklı noktalarına konuşlandı.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.