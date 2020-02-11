Haberler Dünya Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları 27 bin Suriyeliyi daha Türkiye sınırına sevk etti Son dakika... Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırıları nedeniyle son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti













Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları 27 bin Suriyeliyi daha Türkiye sınırına sevk etti

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