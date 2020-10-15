Esed rejimi, "Terör Mahkemesi" ile muhalifleri tasfiye etmeyi amaçlıyor

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejimi tarafından kurulan "Terör Mahkemesi"nin amacı ve işleyişi hakkında hazırladığı raporu, AA muhabiriyle paylaştı.
Ağ, raporunda yer verdiği bilgileri, daha önce bu mahkemede yargılanan veya yakınları yargılanan aileler ile hukukçuların görüşlerine başvurarak hazırladı.
Suriye'de yüz binlerce sivili katleden ve alıkoyan Esed rejimi, siyasi ve askeri muhalifleri "terörist" olarak görüyor.
Ağın raporuna göre, "Terör Mahkemesi", genel olarak muhaliflerin tasfiyesi amacıyla Temmuz 2012'de Esed rejimi tarafından kuruldu.
Güvenlik birimlerinin adeta yargı makamına dönüşen mahkemede, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde veya yurt dışında yaşayan muhalif isimler de gıyabi olarak yargılanıyor.
Rejime bağlı güvenlik birimleri, alıkoydukları muhalif kişilerin bir kısmını işkencelerin ardından keyfi olarak bu mahkemeye sevk ediyor.
Başkent Şam'daki mahkemeye çıkarılanların çoğunun, aileleri ve avukatlarıyla iletişim kurmalarına izin verilmiyor.
- En az 2 bin 147 kişi hakkında "idam" kararı
Mahkeme, güvenlik birimlerindeki sorgu sırasında işkence ve baskı altında alınan ifadelere itiraz etmeksizin, kişileri genellikle ağır cezalara çarptırıyor.
Ağın elde ettiği verilere göre, kuruluşundan bu yana en az 90 bin 560 davaya bakan mahkeme, çoğu gıyabi olmak üzere, en az 2 bin 147 rejim karşıtı kişi hakkında idam cezası kararı aldı.
- Yaklaşık 4 bin muhalifin mal varlıklarına el konuldu
Siyasi ve askeri muhalifleri, hapis ve idam cezalarıyla tasfiye etmeye çalışan Esed rejimi, bununla da yetinmeyerek mal varlılarına da el koyuyor.
Rapora göre, rejime bağlı Terör Mahkemesi şu ana kadar 3 bin 970 kişinin mal varlığına el koydu.
- Mahkeme rejim unsurları için rüşvet kaynağı oldu
Mahkeme, savaş suçlarına karışan güvenlik şefleri ve hakimler için büyük vurgun yerine dönüştü.
Rapora göre, maddi durumu iyi olan bazı aileler, yakınlarını esaretten kurtarmak için güvenlikçilere veya hakimlere yüklü miktarda rüşvet vermek zorunda kalıyor.
- "Uluslararası insan haklarına aykırıdır"
SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim tarafından kurulan "Terör Mahkemesi"nin siyasi-güvenlik mahkemesi olarak görev yaptığını söyledi.
Abdulgani, "Bu mahkemenin varlığı ve almış olduğu kararlar, uluslararası insan hakları ve hukuka aykırıdır. Bu mahkemenin verdiği bütün kararlar, kanunsuzdur ve iptal edilmesi gerekir." dedi.
Suriyeli muhaliflere göre, Esed rejiminin zindanlarında yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.
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