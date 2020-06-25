Esed rejimi sebepsiz alıkoyduğu sivillere işkence uyguluyor - İDLİB

AA

Esed rejimi, bir çoğunun yeri bile bilinmeyen cezaevleri ve sorgu merkezlerinde binlerce kişiyi sebepsizce alıkoyarak işkenceden geçiriyor.Bunlardan yalnızca birisi olan 56 yaşındaki Muhammed Rahimo 5,5 yıl boyunca rejimin çeşitli hapishanelerinde suçu olmamasına rağmen tutuldu.Rahimo, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanıp arabaya bindirilirken kaburgalarımı kırdılar. Ayaklar altına aldılar. Kanlar içinde kalmıştım." dedi.Rejim güçlerinin evine baskın düzenlediği ve evde mermi buldukları iddiasıyla 2013 yılında tutuklandığını belirten Rahimo, "Hama'daki 48 adlı istihbarat biriminin merkezine girişimizde tekme ve tokat atarak bayılttılar. Hayatım boyunca hiç komutan karşısına çıkmamıştım. Hapishaneye girmemiştim ve hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Yaşıma hürmet etmediler. İşkence dolayısıyla vücudumda morluklar oluştu." şeklinde konuştu.Plastik su borusuyla işkenceye maruz kaldığını dile getiren Rahimo, "Gece gündüz işlemediğimiz suçu itiraf edene kadar dayak yiyorduk. Ağıza alınmayacak küfürler işitiyorduk. Geceleri iç çamaşırlarımızla 2 kişi tarafından sorguya alınıyorduk. Cevap vermediğim soru için dayak yiyordum. Su borusu ve elektrik kablosu ile dövüldüm." ifadelerini kullandı.- "Israrla 'Ölmek istiyor musun?' diye sorarlardı"Sürekli olarak ölümle tehdit edildiğini anlatan Rahimo, şöyle devam etti:"Hapishane celladı (sorgucu) işkence süresi boyunca ölümle tehdit etti. Israrla 'Ölmek istiyor musun?' diye sorarlardı. Sorulara cevap vermezsen işkence devam eder. Ayrıca kadınların işkence seslerini duyardık. Sürekli tehdide ve şiddete maruz kalıyorlardı. 4 ya da 5 kişi tarafından tecavüze maruz kalanlar oldu."Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerine en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre Esed rejimin alıkoyduğu kişilerden 14 binden fazlası işkence sonucu hayatını kaybetti.