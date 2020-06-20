Esed'in yerinden ettiği siviller evlerine dönebilme umudunu koruyor

AA

İç savaşın 9. yılını geride bıraktığı ülkede, milyonlarca sivil komşu ülkelere sığınırken yüz binlercesi de Türkiye sınır hattındaki kamplara kaçmak zorunda kaldı.Yerinden edilen siviller derme çatma şekilde oluşturulan kamplarda gıda, barınma, eğitim, sağlık imkanları gibi birçok temel yaşam gereksinimlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Halep'in Azez ilçesine sığınan Ümmü Mustafa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- "Doğduğum topraklara dönmek istiyorum"

43 yaşındaki Ümmü Mustafa, "4 yıl önce hava saldırılarında İdlib'de kocamı kaybettim. Birkaç tane tavuğum var, yumurtalarını satarak geçiniyoruz." dedi.

4 çocuğu ile göç ettiğini belirten Ümmü Mustafa, "Hayatımız kampta çok zor. Zor şartlarda geçiniyoruz. Tüm her şeyimizi, tarlalarımızı bırakıp göç etmek zorunda kaldık. Evimize, topraklarımıza dönmenin hayalini kuruyorum." şeklinde konuştu.Yerinden edilen Ebu Nur da "9 yıldır kendi vatanımda oradan oraya göç ediyorum. 9 yıldır çocuklarımla beraber yaşamımı kamplarda sürdürüyorum. Bir gün bu savaşın bitmesini ve yeniden doğduğum topraklara dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilenlerden Fatma Kanse de bir gün evine dönebilmeyi umut ettiğini söyleyerek "Evini terk etmek zorunda kaldım. Bazı günler hiç yemek yiyemedim." dedi.Karton ve plastikler toplayarak ocaklarını yakmaya çalıştıklarını belirten Kanse, "9 kişilik bir aileyiz. Evimizi ve topraklarımızı bırakıp kaçtık. Günlük 1000 Suriye lirasına (5 TL) iş bulalım hayaliyle yatıyoruz." diye konuştu.