Escar, 7–8 Temmuz’da halka arz oluyor

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Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.), şirket paylarının yüzde 20,26’sının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin aldı. 7–8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Borsa’da Satış yöntemiyle eşit dağıtım şeklinde talep toplamaya çıkacak şirketin halka arz fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’i şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için, kalan kısmı ise finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak. İnfo Yatırım liderliğinde “En iyi gayret aracılığı” ile gerçekleştirilecek halka arzda, Borsa’da “Sabit fiyatla talep toplama ve satış” yöntemi uygulanacak. Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

EN YÜKSEK SÖZLEŞME YENİLEME ORANI

Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe yüksek sözleşme yenileme oranına sahip olduklarını kaydeden Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşamadık ve bunu da gelirlerimize yansıttık. Böylece, 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattık. Şirketin bir önceki yıl geliri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Halka arzdan alacağımız güçle yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar, bu yıl aynı zamanda 20. yaşını da kutluyor. “Yüksek müşteri memnuniyeti” vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne, “filoda mükemmeliyet (Fleet excellence)” anlayışını yerleştiren şirket olduklarına işaret eden Nora Karakaş, şöyle devam etti: “Şirket olarak sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4.300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile “en yüksek sözleşme yenileme” oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor.”

40 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son üç yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir – bakım, kasko – sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve pandemi nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen’e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4’üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6’da kaldı. Geçtiğimiz yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2’sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.