23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata, Suriye rejimi lideri Beşar Esad''ın bir dönem yardımcılığını yürüten amcası Rıfat Esad ile 13 kişi hakkında İspanya'da 695 milyon Euro para aklama, organize suç örgütü kurmak ve tarihi eser kaçakçılığı gerekçesiyle dava açılmasını istedi.
Ulusal Mahkeme'de yürütülen soruşturmada savcı De la Mata, 82 yaşındaki Rıfat Esad'ın 8 çocuğu, 2 eşi ve 3 şirket yöneticisi aracılığıyla organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve İspanya'da toplam 695 milyon Euro para akladığını belirtti.
De la Mata'nın sunduğu iddianamede, Rıfat Esad'ın 1980'li yıllardan itibaren Suriye Ulusal Hazinesi'nin yasa dışı olarak kullanımdan kaldırdığı fonları, farklı Avrupa ülkelerinde akladığı kaydedildi.
Suriye'den 1984'te ayrılan Rıfat Esad'ın, Hazine'den çıkardığı fonlar dışında haraç, tehdit, arkeolojik eser ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suç faaliyetinden yasa dışı kaynaklar elde ettiği bildirildi.
Rıfat Esad'ın İspanya'daki faaliyetlerinde, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Malaga ve Marbella'yı merkez olarak kullandığı ve buralarda çok sayıda mülk satın aldığı ifade edildi.
Esad'ın mevcut durumda İspanya'da, çocukları ve eşleri adına kayıtlı şirketlere ait gibi göstererek gizlediği, toplam 695 milyon Euro değerinde 507 taşınmazın sahibi olduğu kaydedildi.
10 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILACAK
İspanyol savcı, Rıfat Esad'ın İspanya'da uzun yıllar para aklamasına rağmen bunun ortaya çıkarılamamasındaki en önemli sebebi, "çocukları ve eşleriyle kurduğu suç organizasyonunun üyeleri arasındaki mükemmel koordinasyon ve güven" olarak açıkladı.
İddianamede, Esad ailesinin İspanya'daki mal varlığını "Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin yardım ve armağanlarıyla yaptığı" şeklinde savunmasının doğru olmadığı belirtilerek, Esad ailesinin emlak alımlarını Suudi bağışlarıyla yapmadığının kanıtlandığı vurgulandı.
Ulusal Mahkeme'nin 10 günde Esad ve diğer 13 kişi hakkındaki davayı açması bekleniyor.
Rıfat Esad hakkında İspanya'dakine benzer suçlamalarla Fransa, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'de de açılmış davalar bulunuyor.
Suriye'de güvenlik sorumlusu olduğu dönemde, 1982'de ülkenin orta kesimlerinde sivil katliam yapan ve bundan dolayı "Hama Kasabı" diye adlandırılan Rıfat Esad, İsviçre'de de insanlık karşıtı suçla yargılanıyor.
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