Esad ve Hafter'den uyuşturucu işbirliği!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geçen ay Mısır'ın Port Said kentinde EGY CROWN isimli bir gemide Bingazi'ye gönderilmek üzere Suriye'den yüklenmiş süt kutularının içinde yakalanan 4 ton uyuşturucuya işaret etti.
Uyuşturucuların saklandığı süt kutularının ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlar listesinde bulunan Suriye rejimine yakın bir iş adamına ait olduğunu aktaran Başağa, "Hafter'in Ordu Yatırım Komisyonu'nun uzunca bir süredir Esad rejimiyle iş birliği halinde Libya üzerinden bir hava ve deniz koridoru açarak, yasa dışı finansal çıkar elde etmeye çalıştığını" belirtti.
Başağa, "uluslararası finans denetim ve narkotik kurumlarının, Esad rejiminin Suriye üzerinden Libya'nın doğusundaki limanların da yer aldığı noktalara uyuşturucu kaçakçılığı yaparak yasa dışı ekonomiyle kendisini finanse ettiğini bildiğinin" altını çizdi.
Libya hükümetinin, İnterpol ile bu konuya ilişkin iletişim halinde olduğunu aktaran Başağa, paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu kendileriyle bu eylemleri durdurmak için iş birliğine davet ederken, "eylemsizliğin daha büyük zarara ve terör örgütünün sürekli finansmanına yol açacağı" uyarısını yaptı.
Bölge basınında çıkan haberlerde, Suriye'nin Lazkiye kentinden Bingazi kentine ulaşmak üzere yola çıkan Suriye bandıralı geminin, Yunanistan makamları tarafından Aralık 2018'de Girit açıklarında durdurulmasıyla ortaya çıkan baskında ele geçirilen 113 milyon dolar değerindeki uyuşturucu hapın arkasında Suriye rejimine yakın bir iş adamı ve Libya'da Hafter'e yakın bir kişinin olduğu iddiası yer almıştı.
BM'nin Ocak 2020 tarihli raporunda, ülkenin doğusundaki Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde yasa dışı aktivitelerin arttığına işaret edilerek, silah ve uyuşturucu ticaretinin hız kazandığı kaydedilmişti.
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