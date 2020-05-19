Esad rejiminden flaş hamle! Mallarına el koydular!

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Suriye'de Beşar Esad yönetimi, Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'un malvarlığına tedbiren el koydu.

Reuters'ın haberine göre, Mahluf'un yanı sıra eşi ve çocuklarına ait mallara da el konuldu. Reuters'ın ele geçirdiği Maliye Bakanı imzalı belgeye göre, Mahluf'un Şam yönetimine olan borçlarını ödemesini garanti altına almak için tedbiren böyle bir işlem yapıldı.

Uzun yıllar boyunca Esad rejiminin en önemli iş adamı olarak görülen Mahluf'un Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını kontrol ettiği tahmin ediliyor.

Mahluf geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Youtube'da paylaştığı videolarda Suriye'nin iki GSM şirketi Syriatel ve MTN'ye yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulunmuştu.

Mahluf, "Devlet (tahsilat) emri verdi. İtiraz etmeden yapacağız. Tabii öyle bir alacak varsa. (Benden) Sözleşmelerde geçenlerden farklı rakamlar isteniyor. Dava edebilir miyiz? Kesinlikle edebiliriz." diye konuşmştu.

RAMİ MAHLUF KİMDİR?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.

Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el koyuldu.