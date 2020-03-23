Esad rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Beşşar Esad rejimi, Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıkladı.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin sağlık bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.