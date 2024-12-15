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        Haberler Dünya Esad'ın kardeşine ait yeni uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıktı | Dış Haberler

        Esad'ın kardeşine ait yeni uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıktı

        Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında, çöken rejimin lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait olduğu tespit edilen villanın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:37
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        Esad'ın kardeşine ait yeni uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıktı
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        Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

        AA ekibi, devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait olduğu belirlenen villadaki uyuşturucu imalathanesini görüntüledi.

        Dimes'teki villanın odalarında onlarca varilin içinde hammadde ve uyuşturucu üretimi için birçok makine olduğu görülüyor.

        Rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu evleri uyuşturucu imalathanesine çevirdiği öğrenildi.

        Görüntülerde, evdeki uyuşturucu imalatı için kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu anlaşılıyor.

        Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu.

        Mahir Esad’ın başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk ediyordu.

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