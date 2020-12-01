Esad'ın cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye basınında yer alan haberlerde, Beşar Esad'ın amcasının oğlu Süleyman Esad'ın, Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i öldürmekten aldığı 20 yıllık hüküm süresinin 5. yılında serbest bırakıldığı ifade edildi.

Haberlerde, Süleyman Esad'ın hapisten çıkarılmasına halkın tepkili olduğu belirtiliyor.

Süleyman Esad, 5 yıl önce Lazkiye kentinde trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hassan el Şeyh'i ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esad'ın idam cezasına çarptırılmasını istemişti.