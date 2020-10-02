Esad, İdlib'de 'kimyasal oyun' peşinde!

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Kısa süre önce Rusya'nın yoğun bombardıman altına aldığı İdlib'de muhalifler ile Rejim güçleri arasında mücadele, aynı zamanda propaganda savaşı var. Rusya'nın M4 karayolunun kontrolü ile ilgili bazı taleplerinin de olduğu belirtiliyor. Kısa süre önce bir açıklama yana Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyondan vazgeçilmediğini belirtirken, "Teröristler askerlere ve çevredeki yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını arttırdı. Bu nedenle ortak devriyeler askıya alındı" demişti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ortak devriyeler artan saldırılar nedeniyle durdurulmuştu.

ATEŞKES BİTTİ Mİ?

Moskova'da varılan mutabakat ve ateşkes anlaşmasına göre; Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6’şar kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulacaktı. Koridorun kuzeyinde Türk askeri, güneyinde ise Rus askeri olacaktı.

Yine mutabakat gereği 15 Mart'ta Türk ve Rus askerleri ortak devriyeye başlamıştı. Bu devriyelere zamana zaman saldırılar oldu ve ortak devriyeler Rusya tarafından, artan saldırılar gerekçe gösterilerek durduruldu. Rusya'nın ve Rejimin bazı yerleşim bölgelerinde bulunan teröristleri bahane ederek yaptığı bombardıman da tepkiye yol açmıştı.

Kritik soru şu: İdlib'de ateşkes sona mı erdi? Resmi olarak ateşkesin bittiğine dair bir irade ya da açıklama yok ancak fiiliyatta çok büyük sıkıntılar; zaman zaman da çatışmalar var.

ESAD'IN OYUN PLANI

Bir süre önce İdlib'de bölge halkının protesto eylemleri düzenlediği, Türk askerinin Suriye topraklarından çıkmasını talep ettiği yönünde bazı haberler çeşitli basın organlarına yansımıştı. Evet, bu şekilde bazı gösteriler düzenlendiği doğru ancak bu gösterilerin arkasından Esad Rejimi çıktı. Rejim ordusuna mensup subayların sivil kıyafetler giyerek bölge halkının arasına karıştığı ve bu protesto eylemlerini organize ettikleri bilgisi çeşitli kaynaklardan alındı. Bölgeden alınan veriler ve güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; Rejim güçleri yeni bir oyun planıyla ateşkesi bozmak istiyor.

Rejim, "İdlib’de bulunan silahlı grupların Türkiye’den uzmanların desteğiyle kimyasal silah saldırısı düzenleyeceği, fail olarak da rejim güçlerinin gösterileceği" propagandası yapılıyor. Daha açık anlatımla rejim, ateşkesi ihlal etmek için "kimyasal silah kullanımı" gibi kendince haklı bir gerekçe üretmeye ve bunu Türkiye'ye mal etmeye çalışıyor. Türkiye'nin değil ama Rejimin bu konuda sicili bir hayli kabarık. Rejimin, askeri taktik olarak amacı ile bölgede bulunan muhalifleri kuzeye doğru göç ettirmek ve boşalacak bölgeyi kolaylıkla ele geçirmek; sahaya hakim olmak... Yapabilecek mi görececeğiz ancak İdlib ısınacak gibi görünüyor...

RUSYA DA KİMYASAL PROVOKASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Bu konuda 4 gün önce Rusya'dan da gelen benzer bir açıklama dikkatimi çekti ancak bu kez muhalifler suçlanıyordu bu açıklamada...

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanların İdlib ve Halep bölgesinde kimyasal maddeler kullanarak provokasyon organize etmeyi planladığını duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Yasadışı silahlı oluşumların, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde zehirli maddeleri kullanarak yeni provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi aldık"ifadelerini kullandı.

Grinkeviç, militanların, Halep bölgesindeki Beytarun ve İdlib bölgesindeki Bdama yerleşim noktalarında kimyasal saldırı mizanseni organize etmeyi ve ardından Suriye ordusunu sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planladığını belirten Grinkeviç,"Rusya Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarını silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrollerindeki bölgelerdeki durumu barışçıl yollarla çözme yoluna girmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.