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        Haberler Dünya Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeye ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeye ilişkin açıklama

        Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşme için çağrı yapmasının ardından bir açıklama yaptı. Esad, "Öncelikle sorunlarımızın özüne ilişkin ortak bir çözüm temeli inşa edilmeli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.07.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:57
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        Esad'dan olası görüşmeye ilişkin açıklama
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        Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt verdi.

        Reuters'ın aktardığına göre Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir videoda Esad, Şam'da gazetecilere "Sorun toplantı değil, toplantının içeriği" açıklamasını yaptı.

        Esad, şu ifadeleri kullandı:

        "Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?"

        Esad, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü girişime olumlu yanıt vereceğini ancak öncelikle bu tür görüşmelerin temelinin atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Erdoğan ne demişti?

        Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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