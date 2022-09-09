Eş katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet!

DHA

Trabzon'da 37 yıllık eşi Hatun Moradaoğlu'nu (64) tabanca ile vurarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu'nun (67) cezası belli oldu.

Olay, 13 Aralık 2021'de Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu, tartıştığı eşi Hatun Moradaoğlu'na tabanca ile ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla Moradaoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

"İKİ EL ATIŞ ETTİM, BURAYA GELDİM"

Mehmet Moradaoğlu ise polise giderek, eşini vurduğunu söyledi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Hatun Moradaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisteki ifadesinde, "Tartıştık. İki el ateş ettim, buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" diyen Mehmet Moradaoğlu tutuklandı.

'HİÇBİR ŞEY KONUŞMAYA GEREK YOK'

Tutuklu sanık Mehmet Moradaoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Moradaoğlu, son savunmasında "Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. İlahi takdir sizin elinizde" dedi.

SOYADINI DEĞİŞTİREN OĞLU ŞİKÂYETÇİ OLDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve şikayetçi olduğunu söyleyen sanığın oğlu İ.A, babasının alkol kullanıp, annesine şiddet uyguladığını belirtti. İ.A. ayrıca babasının soyadını taşımamak için de soyadını değiştirdiğini söyledi.

Mahkemede esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Heyet de sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verdi ve hiçbir indirim uygulamadı.