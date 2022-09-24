Eş katili öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

DHA

Gaziantep'te, dün sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi.

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ DHA'da yer alan habere göre Cahit Zarifoğlu İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olan Süleyman Durmuş (55) ile bir yıl önce evlendiği eşi Zeliha Durmuş (41) arasında tartışma çıktı.

DOĞRAMA TAHTASIYLA ÖLDÜRDÜ Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan eşi Zeliha Durmuş'un öldüğünü anlayan Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu.

MAKTULE TOPRAĞA VERİLDİ Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi. "BAŞKA BİRİYLE KONUŞUYORDU" Gözaltına alınan sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin başka biriyle konuştuğu için aralarında tartışma çıktığını belirten Süleyman Durmuş'un, "Sabah okula gitmek için hazırlık yaparken, telefonla başka birisiyle konuştuğu için eşimle tartışmaya başladık. "AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" Tartışma sırasında öfkelenerek tahta ile başına vurdum. Amacım öldürmek değildi, sadece öfkelendiğim için tahtayla vurdum. Asla öldürme niyetim yoktu, çok pişmanım" dediği bildirildi. KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Süleyman Durmuş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.