Çankırı'da kavga ettiği eşini katletti! Eş katili cani böyle yakalandı

Çankırı'da kavga ettiği eşini katletti! Eş katili cani böyle yakalandı

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Çankırı'nın Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir binada geçen cuma günü meydana gelen olayda, 3 çocukları olan Yakup Göktaş ve Kezban Göktaş çifti arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup Göktaş, eşi Kezban Göktaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kezban Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakup Göktaş ise polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakup Göktaş'ın gözaltına alınma anları ile sağlık ekiplerinin talihsiz kadına müdahale için eve girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kezban Göktaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Göktaş'ın cenazesi, dün Çankırı Merkez ilçesine bağlı Balıbağı köyünde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Yakup Göktaş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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