Mavi-beyazlı takım, kentin 17 yıllık hasretine son vererek yükseldiği Süper Lig'de yapılan önemli transferlere rağmen beklentilerin altında kaldı.

Sezon boyunca üç kez teknik adam değişikliğinin yaşandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Altıparmak ile başlanan sezonda 8. hafta itibarıyla Mehmet Özdilek'e, 24. hafta sonunda ise Hamza Hamzaoğlu'na emanet edildi.

Erzurum temsilcisi, yaşanan son teknik adam değişikliği sonrası Hamzaoğlu yönetiminde çıkılan deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor ve çıkış maçı olarak görülen sahasındaki Trabzonspor maçlarından da puansız ayrıldı.

Ligin ikinci yarısında, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını kazanan, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarından ise beraberlikle ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu süreçteki toplam 9 mücadelede sadece 6 puan toplayabildi.

Mavi-beyazlılar, 22 puanla 17. sırada yer alırken, oynanan 26 maçta 0,84 puan ortalaması yakalayabildi.

Milli maçlar ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için verilen arada Antalya ve Erzurum'da kamp yapacak takım, son 8 haftada alacağı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı amaçlıyor.

ÜNEŞ: "FİKSTÜRÜMÜZ RAKİPLERE GÖRE ÇOK DAHA AVANTAJLI"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde kalacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Oyun anlayışımızı geliştirerek önümüzdeki haftalara taşıyacağız. Bundan sonraki fikstürümüz, önceki haftalara ve rakiplere göre çok daha avantajlı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Medipol Başakşehir'e ve sahalarında Galatasaray'a karşı son derece iyi performans sergilediklerini dile getiren Üneş, "Bunun yanında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı verdiğimiz mücadele de ortada. Genel itibarıyla rakiplerden daha fazla mücadele eden, en az yüzde 10 daha fazla koşan takımımız var." diye konuştu.

Üneş, oynadıkları maçlarda etkili futbol ortaya koyduklarını aktararak, "Bizim için artık maçlarımızın sahamızda ya da deplasmanda olması çok fark etmiyor. Adil hakem yönetiminin olduğu maçlardaki mücadelemizi sahaya yansıtırsak, arzuladığımız sonuçları alıp, sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hatalı hakem kararları nedeniyle geride kalan müsabakalarında 20 puan kaybettiklerini öne süren Üneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başka bir takımın da hakem hatalarından dolayı mağduriyeti vardır. Sonrasında da tam tersi hakem hatasıyla 3 puan yazılmıştır, bu anlaşılabilir. Kimse kalkıp, 'Erzurumspor şu maçta 1 puanını hakem hatasıyla aldı.' diyemez. Susuyoruz ya, bir daha, bir daha, bir daha... Bunların hepsini not ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Erzurum'un hakkını yiyenleri, yeri ve zamanı geldiğinde ortaya koyacağız."