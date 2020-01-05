05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erkan Sözeri yaptığı açıklamada, takımın başında 13 maça çıktığını anımsattı.
Geldiğinde takımın 13'üncü sırada olduğunu ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:
"Şimdi ilk yarıyı 2'nci sırada bitirdik. 26 puan yaptık ve ortalama 2 puan hedefimizi tutturduk, bu bizim amacımızdı. İkinci yarıda da hedefimiz bu olacak. Ortalama 2 puan bizi şampiyon yapıyor. O yüzden ilk yarı hedefimize ulaştık diyebilirim. Sezon başı eksik başladık ama telafi etmeyi başardık. Oyuncularım sezonun ilk bölümünde daha ciddi performans sergiledi ve karşılığında ikinci olarak ilk yarıyı tamamladık. Şu anda lig bitse bir üst ligdeyiz. En büyük amacımız bunu devam ettirmek."
Sözeri, devre arasında iyi çalışarak ikinci yarıya en güzel şekilde başlamak istediklerini belirterek, varsa eksiklikleri gidermek için analizler yapacaklarını dile getirdi.
"BEŞİKTAŞ GİBİ GÜZİDE BİR TAKIMI AĞIRLAMAKTAN KEYİF ALACAĞIZ"
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sözeri, hem ligde hem de kupada iyi mücadele etmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.
Erkan Sözeri, şunları kaydetti:
"Kupa özellikle Erzurumspor'un tanıtımı için ayrı bir renk olacak. Beşiktaş gibi güzide bir takımı ağırlamaktan keyif alacağız. Lig daha önemli ama iki alanda da gitmeye gayret edeceğiz. Eksiklerimizi, hatalarımı tamamlayıp ikinci yarıya ona göre başlayacağız. Tek hedefimiz var o da Süper Lig'e çıkmak. Başarmak için çok çalışıp, taraftarımızın da desteğiyle bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.
"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Devre arasında takıma takviye yapmak için çalıştıklarını anlatan Sözeri, şöyle devam etti:
"Her takımın eksikleri var ve bizim de bu eksikleri gidermek için çalışmalarımız sürüyor. Sivasspor Süper Lig'in lideri olmasına rağmen onlar da 'eksiklerimiz var' diyor. Takımlarda eksikler bitmez ama bunun için çok hassas olmamız gerekiyor. Takımın karakterine, performansına uyan ve olumlu katkı verecek birkaç oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz."
Sözeri, Erzurumspor'a katkı veremeyecek oyuncuyu takımda tutmak istemediğini de belirterek, "Oyuncularıma söyledim, mutlu olmayan, 'başarılı olamam' diyen kim varsa gelsin söylesin. Erzurumspor'un olmazsa olmazı Süper Lig'dir. Kendini iyi hissetmeyen şu anda futbolcum yok. Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama mutsuz ve Erzurumspor ailesine aidiyet hissetmeyen biri varsa söyleyebilir, biz de değerlendiririz diye söyledim." ifadelerini kullandı.
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