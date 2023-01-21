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Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Giriş: 21.01.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurumspor FK - Göztepe: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu

Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)

Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)

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