Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs Cuma günü takımımızın toplanmasının ardından teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif olarak tespit edilmiştir. Takımımız bugün gruplar halinde antrenmanlara başlayacak."