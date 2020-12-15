Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.