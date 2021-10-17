Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 6 - Altınordu: 2
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Deniz Turgut
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Gökhan Kardeş), Mucahit Albayrak, Gökhan Alsan, Hasek, Malle (Dk. 67 Shala), Süleyman Koç (Dk. 67 Emircan Altıntaş), Novikovas (Dk. 83 Ufuk Budak), Eren Tozlu (Dk. 82 Olanare)
Altınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Hüsamettin Yener, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir (Dk. 56 Feyttullah Gürlük), Metehan Yılmaz (Dk. 83 Burak İnce), Kürşad Sürmeli, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Ahmet İlhan Özek (Dk. 72 Enis Destan), Ahmet Dereli
Goller: Dk. 5 Sami Satılmış, Dk. 45+2 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 45+5, 45+7 ve 76 Eren Tozlu, Dk. 51 Hasek, Dk. 73 Shala, Dk. 81 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 20 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Metehan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1
8. dakikada Aykut kendi yarı sahasında bir anda sert vurdu. Bu şutu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
45+2. dakikada Ahmet Dereli’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan bir anda kaleciyle karşı kaşıya kaldı. Topla ceza sahasına giren Ahmet İlhan düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
45+5. dakikada Süleyman’ın sol taraftan ortasını kaleci yumrukladı, boşta kalan topu Eren filelerle buluşturdu. 1-2
45+7. dakikada Aykut’un havalandırdığı topta arka direkte topla buluşan kafayla içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Eren topu ağlara gönderdi. 2-2
51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Hasek düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-2
73. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orhan’ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı, boşta kalan topu Shala filelere gönderdi. 4-2
76. dakikada Shala’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalen Eren kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 5-2
81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas direk kaleye vurduğu top ağlara gitti. 6-2
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