Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Erkan Anapa, defans oyuncusu Ufuk Budak, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Herolind Shala ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, oyunculara "Erzurumspor’a hoş geldiniz'' ifadesi kullanıldı.