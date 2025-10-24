Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Erzurumspor: 2 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Erzurumspor: 2 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 18:12 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:12
        Erzurumspor, evinde üç puanı iki golle aldı!
        Trendyol 1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

        Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

        Ev sahibi ekip 64. dakikada Eren Tozlu ile penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 19 yaptı. Ümraniyespor, 8 puanda kaldı.

        1.Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sivasspor'u konuk edecek.

