Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Özgür Sert (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Estrela (Dk. 69 Emircan Altıntaş) Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz (Dk. 78 Eren Tozlu), Novikovas, Olanare (Dk. 27 Oltan Karakullukçu)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Bruno (Dk. 73 Eren Güler), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Capan, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol), Burak Altıparmak (Dk. 55 Tuğbey Akgün), Emirhan Aydoğan, Ofosu (Dk. 89 İsmail Yüksek), Matavz

Goller: Dk. 58 Aykut Akgün (Kendi kalesine), Dk. 86 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Ofosu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Estrela, Dk. 90+5 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 44 Capan, Dk. 50 Emirhan Aydoğan, Dk. 85 Tuğbey Akgün, Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bursaspor, 37. dakikada Emirhan Aydoğan ile kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 10 dakika sonra jeneratörlerin devreye girmesiyle stat aydınlatıldı ve karşılaşma tamamlandı.