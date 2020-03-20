Sözleri kendisine ait olan 'koronavirüs' türküsünü Erzurum oyun havası ve Azeri şivesiyle çalıp söyleyen Semih İpek, çektiği klipte kamera karşısına Çinli öğrencileri Dong Yujie ve Wang Kai ile birlikte çıktı.

Azerbaycan’da öğrenim gören Çinli öğrencilerin “İnsanlık Korona’yı yenecek” diyerek mesaj verdikleri Korona türküsünün sözleri izleyicileri güldürdü.

"ÇAĞRIN GELSİN İMAMI"

Azerbaycan’da öğretmenlik yapan Dadaş Semih İpek, sosyal medyada yoğun ilgi gören koronavirüs türküsünün sözleri şöyle:

Kör olasan koronavirüs

Sani yanasan koronavirüs

Maskeye verdiler zamı

Korktu milletin tamamı

Bir virüsü öldürücem

Çağrın gelsin imamı

Çıksam Wuhan'ın düzene

Tükürsem senin yüzüne

Kora giresen koronavirüs

Gelmeyesen koronavirüs

Hey korona gel meydana

Görek bakam kim kazanır