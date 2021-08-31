Erzurumlu motor ustası ürettiği iki araç için patent başvurusunda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki "yerli otomobil üretimini" teşvikle ilgili sözlerinin ardından kolları sıvayan motor ustası Sabit Çalışır (70), 10 yıl önce kent merkezindeki 50. Yıl Caddesi'ndeki evinin altındaki atölyede yaklaşık 5 yıl süren çalışmayla alüminyum gövde üzerine iki kişilik, 4 vitesli araç ile köylerde kullanılmak üzere dizel motorlu "çok amaçlı tarım aracı" yaptı.
Sonraki yıllarda ise Pasinler ilçesindeki "Büyük Devlet Adamı Recep Tayyip Erdoğan Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi" ismini verdiği atölyesinde, ürettiği araçlarını geliştirmek için çalışma yapan Çalışır, iki aracının motor, şasi, silindir, şanzıman ve diğer aksamlarını yeniden tasarladı.
Cam, dikiz aynaları, boya ve döşemesini yenilediği "Gümüş" adlı aracı ile çok amaçlı tarım aracının test sürüşlerini tamamlayan Çalışır, yaklaşık 10 yıl süren çalışmanın ürünü olan iki aracına patent başvurusu için hazırlık yapıyor.
- "Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım"
Sabit Çalışır, AA muhabirine, 50 yılı aşkındır motor ustalığı yaptığını söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır araç üretmek için çabaladığını ifade eden Çalışır, şöyle konuştu:
"10 yıldır uğraşlarım sonucu 4 tekerlekli, tek silindirli, dizel motorlu ve 4 vitesli, 2 kişilik otomobil yaptım. 20 bin liraya mal ettiğim otomobil ile tarım aracına vatandaşımız 25-30 bin lira bandında sahip olabilir. Seri üretimle paramız hem yabancılara gitmez hem de istihdamla yüzlerce insan ekmek yer. Gayem ülkemde yerli ve milli bir şeyler yapmak. Cumhurbaşkanımızın 'Bir babayiğit araba yapsın' sözünden etkilendim. İşte o babayiğit de araba da burada. Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım."
Seri üretim için yetkili ve ilgililerden destek beklediğini dile getiren Çalışır, yakında patent başvurusunda bulunacağını belirtti.
Çalışır, saatte 50 kilometre hız yapan "otomobili"nin fabrikasyona dönüştüğünde 100 kilometreye kadar çıkabileceğini savunarak, şunları kaydetti:
"Projelerimle ilgili büyük firmalarla görüştüm, kimse ilgilenmedi. Son 5 yılda otomobilin lastiklerini hafiflettim, motor gücünü artırdık, çok sarsıntılı ve sesli çalışan motorun sarsıntısını ve sesini kestik. Araçlarımızın kaportası alüminyum sacdan yapıldığından çürüme olmaz ve uzun ömürlüdür. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz destek olsun. Para istemiyorum, takım, tezgah, alet, edevat istiyorum. Tarım aracımız köylerde at arabası yerine kullanılabilir, tarlaya, çayıra gitmek için ve arkasına tırpan bağlayıp tarla sürmek için de ideal. 'Gümüş' adlı otomobil ile tarım aracı saatte 1 litre mazot tüketiyor, motorları 1 litre yağ alıyor, 2 kişiyi istediğiniz yere götürür."
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