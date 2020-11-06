Erzurumlu gençlerin Antalya'da dalış heyecanı

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya ve Erzurum Valilikleri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ve Kaş Kaymakamlığı iş birliğinde, "Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Erzurum'dan gelen 20 genç ile Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Limanağzı Koyu'ndan dalış gerçekleştirdi.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyalı gençlerin de Erzurum'a giderek sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu yaşatacağını ifade etti.

Projenin ilk etabının Kaş'ta yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyuz. Erzurum'dan gelen 20 gencimizi ağırlıyoruz. Yakın bir zamanda Antalya'dan 20 gencimiz de Palandöken pistine gidecek. Sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu yine orada yaşatacaklar. Gençlerimizin Kaş ilçemizin tarihi, kültürü ve turizmiyle tanışmalarını, kardeş olmalarını ve birlikteliklerini pekiştirmelerini diliyorum."

Limanağzı Koyu'nda dalış gerçekleştiren Serdar Yener de suyun altında başka bir dünya olduğunu, balıklarla yüzdüğünü, hiç karşılaşmadığı canlıları görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Yener, bugüne kadar hiç dalış yapmadığını dile getirerek dalış yapmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.