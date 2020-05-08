Erzurumlu çift emekli aylıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA

Emekli aylıklarını bağışlamaya karar veren 85 yaşındaki Atilla Tosun ile 65 yaşındaki eşi Rahime Tosun, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

Evlerine gelen görevlilere banka kartlarını veren çift, 5 bin lira tutarındaki emekli aylıklarının Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmasını talep etti. Parayı kampanya hesabına yatıran ekip, makbuzu çiftlere teslim etti.

Bu arada, 75 yaşındaki Behice Özden de ağabeyi ve yengesi gibi 1000 lira bağışla kampanyaya destek oldu.