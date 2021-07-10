Kentin kuzey kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şenkaya ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Şenkaya-Göle kara yolunda sel ve heyelan meydana geldi.

Taş, toprak ve sel suları nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası kontrollü açıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.