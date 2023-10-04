Erzurum'da saklı bir cennet: Bozburun Yarımadası

Balıklı Mahallesi Muhtarı Selçuk Güner, köylerindeki yarımadanın ülkemizde az rastlanan özelliklere sahip olduğunu ifade ederek, "Buranın turizme kazandırılması ve değerlendirilmesi bizim için önemli. Şu anda burası keşfedilmeyi bekliyor. Bozburun Yarımadası birçok su sporuna elverişli. Dört mevsim buraya gelme ve kalma imkanı var" dedi.