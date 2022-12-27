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Erzurum ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ise 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş: 27.12.2022 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
Erzurum ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:33'te merkez üssü Horasan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.15’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Pazarcık ilçesindeki deprem Kahramanmaraş kent merkezinde de hissedildi.

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