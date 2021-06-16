Erzurum ve Erzincan'daki OSB'lerde mobil ekipler Kovid-19 aşısı uygulamasına başladı

AA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekibi, 1. OSB'ye gelerek buradaki çalışanlara Kovid-19 aşısı yapmaya başladı. Aşılanan OSB çalışanları, kısa süre gözlem altında kaldıktan sonra işlerine geri döndü.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş gücü kaybı olmadan OSB'de çalışanların aşılarını yerlerinde uyguladıklarını söyledi.

Çalışanlara gruplar halinde aşı yaptıklarını anlatan İbişoğlu, "İşçiler hangi aşıyı tercih ediyorsa o aşıyı pandemi tedbirleri doğrultusunda uyguluyoruz. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde aşı yaptık. Çalışanların aşıya karşı ilgisi olumlu. İl ve ilçeler genelindeki sağlık kuruluşlarında aşı kapasitemiz çok yüksek. İsteyen herkes aşı randevusunu alıp aşı olabilir. Aynı gün için de aşı randevuları aktifleştiriliyor." diye konuştu.

1. OSB Bölge Müdürü İhsan Ateş de mobil aşı uygulamasına çalışanların dahil edilmesinden dolayı memnun kaldıklarını ve uygulamayla sanayicilerin işlerinin aksamadığını anlatarak, "Çalışanlar hastaneye gitmeden aşılarını vuruldu. Aşıya talep çok fazla. Yarın itibarıyla tüm OSB çalışanların aşılarını bitirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aşılanan Abdullah Baki de yerinde aşı uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Musa Ergül ise aşılandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İş yerinden gelip aşımızı olduk. Ayağımıza kadar bu hizmeti getirdiler." dedi.

- Erzincan

Erzincan OSB'de çalışanlar ise servis araçlarıyla OSB Müdürlüğü önüne getirildi. Burada kayıt alınmasının ardından mobil sağlık ekibince aşılanan işçiler, herhangi bir sorun yaşamamaları için 15 dakika bekletildikten sonra işlerinin başına döndü.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca aşı tanımlanan herkese randevu olmaksızın aşı yapıldığını ifade etti.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 8 ilçedeki hastanelere saat 24.00'e kadar gelen herkese aşı yapıldığını belirten Hirik, aile sağlığı merkezleri ile mobil aşı ekiplerinin de çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

Hirik, bu çerçevede 2200 kişinin çalıştığı OSB'de mobil aşı uygulaması yaptıklarını anlatarak, "Tüm işletmelerdeki çalışanlarımızı davet ederek aşılarını yapıyoruz. Hedefimiz çalışanların tamamını aşılamak." dedi.

OSB'deki fabrikada çalışan Orhan Dağdal da devlete bu imkanı ayaklarına getirdiği için teşekkür ederek, herkesi aşı olmaya çağırdı.