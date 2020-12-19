Erzurum ve Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisinde görevli bir grup gönüllü genç, hem sokağa çıkma kısıtlamasının bulunması hem de kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için çalışma yaptı.
Gençler, kentte sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu alanlara mama bıraktı.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini ve kendilerinin de bu durumdan üzüntü duyduklarını söyledi.
Güçlerinin yettiği kadarıyla her zaman sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidereceklerini aktaran Uçar, bir insanlık görevini yerine getiren gönüllü genç gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
Gençlik Meclisi Başkanı Muhammet Ali Koç da Yakutiyeli gençler olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını dile getirerek herkesi sokaktaki kedi ve köpeklere mama bırakmaya davet etti.
- Erzincan'da da sokak hayvanları unutulmadı
Erzincan Belediyesi de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için "besleme çalışması" yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri belli alanlara yem ve mama bıraktı.
Ekiplerin, bu çalışmaları hafta sonu kısıtlama saatlerinde sürdüreceği bildirildi.
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