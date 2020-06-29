Erzurum ve Ardahan'da Türk-İş'e bağlı sendikalardan kıdem tazminatı açıklaması

AA

Erzurum'da, Türk-İş İl Temsilciliğine bağlı sendikaların başkanları ve temsilcileri ortak basın toplantısı için ellerindeki "kıdem tazminatıma dokunma", "kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz" yazılı pankart ve dövizlerle Lala Paşa Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, burada yaptığı basın açıklamasında, son günlerde kıdem tazminatıyla ilgili çalışma hayatını sıkıntıya koyacak düzenlemeler yapılmak istendiğini savundu.

Düzenlemeyle İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinin artırılmak istendiğini belirten Gökcan, "25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var." dedi.

Gökcan, ekonomideki sıkıntıların aşılması için çözümün işçide arandığını öne sürerek, faturanın işçiye kesilip kıdem tazminatı haklarının masaya yatırılmak istendiğini ifade etti.

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeleri kabul etmediklerini vurgulayan Gökcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşçiler zaten düşük olan ücretlerinden meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi verip işsizlikle baş ederek işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Kıdem tazminatı Türk işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Asla geri adım atılmaz, ne de vazgeçilir. Görüşümüz nettir."

Gruptakiler, açıklama sonrası dağıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da Türk-İş İl Temsilciliğince "kıdem tazminatı düzenlemesi"ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İl temsilcisi Mehmet Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Türk-İş'in yıllardır aynı görüşü savunduğu belirtildi.

İşçilerin düşük ücretle yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Özdemir, "Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

,Günay Nuh