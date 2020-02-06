Erzurum, UYAFA CUP'a talip

06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Başkanı Özcan Şimşek ve Koordinatör Ali Güney, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyaret sırasında UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e 25 numaralı UYAFA forması hediye etti. Görüşmeler sırasında UYAFA CUP'ın yapılacağı aday kentler arasında Erzurum’un da bulunduğunu aktaran UYAFA Başkanı Şimşek, herkesten bu yolda destek beklediklerini söyledi. Görüşmelerde UYAFA CUP organizasyonunun Erzurum'da yapılması da ele alındı. UYAFA Başkanı Şimşek, Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yedi bölge halk oyunları, ata sporumuz cirit, dini, tarihi ve kültürel değerleri ve misafir perverliğiyle bölgeyi ve ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceğini UYAFA CUP 2022'nin Erzurum'a yaraşacağını söyledi.
ORGANİZASYONA 24 ÜLKE KATILACAK
UYAFA CUP hakkında bilgi veren Şimşek 'Geleceğin için Sağlıklı Beslen, Hareketli Yaşa, Toprağını İşle ve Suyunu İsraf Etme’ projesi kapsamında düzenlenecek 'UYAFA Cup Turkey 2022' organizasyonu için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Şimşek "Erzurum bizim için çok önemli. 24 ülkenin katılması planlanan bu organizasyon için en uygun yerin Erzurum olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu organizasyonu Erzurum'a getireceğiz" dedi ve UYAFA Futbol Akademisi projesinin olağanüstü kongresinin de turnuvanın olduğu tarihlerde iki gün boyunca Erzurum’da yapılacağını aktardı.
ÖN PROTOKOL İMZALANMIŞTI
Türkiye’de Şanlıurfa Göbeklitepe, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi, İstanbul Riva, Antalya, İzmir gibi illerden birinde yapılması planlanan 2022 Dünya Kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokol imzalamıştı.
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