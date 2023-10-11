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        Haberler Yaşam Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Erzurum'un Tortum ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:36
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        Tortum'da sonbahar renkleri
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        Ankara'ya 68, ilçe merkezine de 28 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.

        Tabiat parkı doğal orman dokusu, saha içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl ile doğada vakit geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

        Özellikle hafta sonu yoğunluğun oluştuğu tabiat parkını ziyaret edenler, yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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        #Tortum
        #sonbahar
        #Erzurum
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