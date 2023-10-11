Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu
Erzurum'un Tortum ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü
Ankara'ya 68, ilçe merkezine de 28 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.
Tabiat parkı doğal orman dokusu, saha içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl ile doğada vakit geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Özellikle hafta sonu yoğunluğun oluştuğu tabiat parkını ziyaret edenler, yürüyüş ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.