Erzurum'un tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği

AA

Kovid-19 salgını öncesi turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve bugünlerde sessizliğe bürünen Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile Yakutiye Medresesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaret edilen tarihi yapıların girişlerinde dezenfektan ve uyarıcı afişler de bulunuyor.

Maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyen tarihi yapılar, özellikle hafta içi sessizliğe bürünüyor.

Öte yandan, kentin en işlek caddelerinde bulunan az sayıda kişinin de maske taktığı gözlendi.