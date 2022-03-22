Erzurum'un tarihi mekanları beyaza büründü

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen Erzurum, son günlerde yağan yoğun karla tamamen beyaza büründü.

Karın ardından kentteki Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eser de beyaz örtüyle kaplandı.

Yerli ve yabancı turistler ziyaret ettikleri tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.