"Erzurum'un misafir uçağı" 9 yıldır havalimanından alınmayı bekliyor

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından pek çok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kuruldu.Erzurum Havalimanı'na çok sayıda ülkeden uçaklarla gönderilen çeşitli yardım malzemeleri, buradan da kara yoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı.Bu süreçte Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.- Uçağı almak için hiçbir girişimde bulunmadılarUçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.Erzurum Havalimanı'nda 9 yıl önce parka çekildiği noktada halen bekleyişini sürdüren ve hasarı onarılmayan, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili bu sürede yapılan tüm yazışmalardan uçağın sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç alınamadı.Söz konusu uçağın alınması için Gürcü tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.- Yardım uçağı olmasaydı 1 milyon avronun üzerinde park ücreti alınacaktıYardım amaçlı geldiği için konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor.Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,2 avro konaklama ücreti fatura edilecekti."Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 374 avroya, yıllık ise 136 bin 510 avroya karşılık gelecekti.Uçağın, yaklaşık 9 yıldır havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmecisine konaklama maliyeti 1 milyon 228 bin 590 avro olacaktı.
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