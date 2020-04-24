Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'da, Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalacak vatandaşların iftar sofralarını tatlandırmaya devam edecek.
Ramazanda zengin fakir fark etmeden herkesin evinde yapılan, restoranlardan gerek telefonla gerekse internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş edilebilen kadayıf dolması, bu yıl da "11 ayın sultanı"nda iftar sofralarını süsleyecek.
Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kadayıf dolmasını, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazanda da kuryelerle servis edecek.
- Hünerli ustaların elinde özenle hazırlanıyor
Tel tel kadayıfın içine ceviz konulup sarılmasının ardından yumurtaya bulanıp kızartılan, daha sonra soğuk şerbete batırılan dolmalar, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.
İçindeki bu malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve siparişlerle özellikle ramazanlarda satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, Erzurum dışında müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.
Cağ kebabı ve kadayıf dolması restoranı sahibi Şakir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadayıf dolmasının Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunduğunu söyledi.
Kadayıf dolmasının Osmanlı'dan kalan önemli bir tatlı olduğunu anlatan Aktaş, şöyle konuştu:
"Erzurum'un iftarlarında kadayıf dolması, ayran aşı ve kıyma olmazsa olmaz. İnsanlar her sene ramazanda burada iftarlarını yapardı ama bu virüsten dolayı evlerinde kaldılar. Ramazan yaklaştı ve bu tatlıya rağbet çok büyük. Ciddi şekilde tatlı siparişi oluyor. Tatlıyı halkımıza en iyi şekilde sunarak taze taze göndereceğiz. Yeter ki insanımız evlerinde kalmaya devam etsin, biz onlara tatlılarını götürürüz."
Kadayıf dolması ustası Volkan Yılmaz da bu tatlının atalarından kalan bir lezzet olduğunu dile getirerek, "Virüs nedeniyle halkımız 'Kadayıf dolmasının üretiminde sıkıntı olur mu?' diye endişe yaşadı. İnsanlarımızın ramazanda kadayıf dolmasına ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Yeter ki halkımız evlerinde kalsın, biz titiz şekilde pişirip evlerine kadar götürürüz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!