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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'un devasa domatesi | Son dakika haberleri

        Erzurum'un devasa domatesi görenleri hayrete düşürüyor

        Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen domates, devasa boyutu ve ağırlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. 2 kilo 600 gram ağırlığa kadar ulaşabilen bu domateslerin sırrının organik tarım olduğuna dikkat çeken 35 yıllık çiftçi Mustafa Korkmaz, "Domateslerimiz hem büyük hem de lezzetli. İnce kabukları ve dolgun yapılarıyla sofralarda farklı bir tat oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:56
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        Erzurum'un devasa domatesi
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        Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde yaşayan 35 yıllık çiftçi Mustafa Korkmaz, kendi imkanlarıyla kurduğu 540 metrekarelik serasında sebze üretimi yapıyor.

        Başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, mısır ve birçok farklı sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiğini belirten Korkmaz, doğal tarımın önemini şu sözlerle anlatıyor: "Doğal ilaçlama kullanarak yetiştirdiğim ürünler, kimyasal ilaç kullanılan ürünlere göre hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Toprak, bitkiler ve insanlar için en sağlıklı yöntem doğal tarımdır."

        Korkmaz'ın ürünleri arasında özellikle, ince kabuklu ve aromatik tadıyla dikkat çeken domatesleri, devasa boyutları ve ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bazı domateslerin 2 kilo 600 gram ağırlığa kadar ulaşabildiğini anlatan Korkmaz, bu domateslerin ince kabuklu ve etli yapısıyla da oldukça sevildiğini belirterek, "Domateslerimiz hem büyük hem de lezzetli. İnce kabukları ve dolgun yapılarıyla sofralarda farklı bir tat oluşturuyor. Doğal tarım yaparak hem doğayı koruyoruz hem de insanlarımıza sağlıklı gıdalar sunuyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

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        #yerel haberler
        #Erzurum
        #Tortum
        #domates
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