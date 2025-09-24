Habertürk
        Erzurum'un Ayvalı Baraj Gölü de kuruyor | Son dakika haberleri

        Erzurum'un Ayvalı Baraj Gölü'nde su çekildi

        Erzurum'da Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Baraj Gölü'nün su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Baraj sularının yaklaşık 5 kilometre kadar çekildiği alanlar, yetişen bitkilerle yeşile büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:15
          Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü'nün su seviyesi düştü.

          Kent merkezine 150 kilometre uzaklıkta Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Barajı'nda sular yaz aylarının kurak geçmesiyle çekildi.

          Bin 680 hektarlık alanı sulayan ve yılda yaklaşık 182 milyon 470 bin 350 kilovatsaat elektrik üretiminin yanı sıra alabalık ve somon üretimi de yapılan Ayvalı Barajı'nın suları azaldı.

          Suyun çekildiği yaklaşık 5 kilometrelik alanda bitkiler yetişmeye başladı.

          Barajın başlangıç noktası olan Ormanağızı Mahallesi yakınlarında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar, yeşile büründü.

          Mahallede oturan Özkan Aydın, "Bu sene mevsim oldukça kurak geçti. Baraj suları bayağı çekildi. Ancak suların çekildiği yerden tabiat yeniden yeşermeye başladı" diye konuştu.

