Erzurum'un asırlık kumaşı "ehram"dan maske üretiliyor

AA

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ve geçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehram, çeşitli nakış teknikleriyle süslenerek şimdilerde ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa pek çok ürünün yapımında kullanılıyor.Ata yadigarı olarak bilinen kumaştan, emekli el sanatları öğretmeni ve Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu'nun öncülüğünde, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla açılan kursta bir araya gelen 14 kursiyer tarafından maske üretilmeye başlandı.Aziziye Belediyesince 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen "Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi"nde erkek, kadın ve çocuklar için olmak üzere 3 farklı boyut, model ve renkte üretilen maskeler, 25 liradan satışa sunuluyor.- Beğeni aldı, talepler gelmeye başladıTamamen doğal ve el ürünü olarak üretilen maske, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, görünüşüyle de beğeni ve talep almaya başladı.ERAKDAY Başkanı Saltuklu, Erzurum'un yöresel dokuması ehramı geliştirmek, yaşatmak ve daha ileriye götürmek adına yürüttükleri faaliyetleri gazetecilere anlattı.Çalışmalarını STK ve kamu iş birliğiyle yürüttüklerini belirten Saltuklu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yıllardır desteklediği dernekte ehramı, değişik ürünlerde ve platformlarda tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.Ehramın özel bir dokuma kumaş türü olduğunu ifade eden Saltuklu, şöyle konuştu:"Koyunlardan bahar dönemi kırkılan yünler, derelerde ve çaylarda yıkanır, pisliklerden ayıklandıktan sonra taraklarda taranır. Teşilerde bükülen ipler çirişte sertleştirilip daha sonra tezgahlarda dokunur. Bu dokunan ehramlarımız kadınlarda kapanmak ve soğuktan korunmak için boy örtüsü olarak kullanılır ama günümüzde kullanılmadığı için bu değerli yün dokuma ehramımızı çeşitli alanlarda modernize ederek değişik platformlara taşıyoruz ve üretiyoruz. Bugünlerde pandemiden dolayı maske takmak zorunlu. Kışın sıcak, yazın serin tuttuğu ve hava alması daha yüksek olduğu için ehramdan maske çalıştık ve çok da beğenildi. Üretimine devam edeceğiz."