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ERZURUM TERAVİH SAATİ 2023 |Bugün Erzurum teravih namazı saat kaçta başlıyor? Diyanet Erzurum namaz vakitleri: Yatsı ezanı

ERZURUM TERAVİH SAATİ 2023 |Bugün Erzurum teravih namazı saat kaçta başlıyor?

Erzurum teravih namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayının ilk teravih namazı bugün yatsı namazına müteakip eda edilecek. Tüm iller için olduğu gibi Erzurum teravih namazı saati de 2023 Ramazan ayının ilk gecesinde ne çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 2023 Erzurum teravih namazı saati...

Giriş: 22.03.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Erzurum teravih namazı saati 2023 Ramazan ayının ilk gecesinde yani bugün en çok merak edilip araştırılan vakitler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere teravih namazı bireysel olarak veya cemaatle yatsı ezanı vaktinin girmesiyle birlikte başlıyor. Ezan vakileri illere göre değiştiği için bazı istisnalar hariç illerin teravih namazı başlangıç saatleri birbirinden farklılık gösteriyor. Peki, Dİyarbakır teravih namazı bugün saat kaçta başlayacak? Diyarbakı yatsı ezanı saat kaçta okunacak? Merak edilen saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Vakitleri sayfasındaki verilere uygun olarak hazırlanan Habertürk namaz vakitleri üzerinden Erzurum ilini seçerek öğrenebilirsiniz.

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  • TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?

    Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

     

  • Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

  • Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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