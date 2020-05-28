Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yapımı tamamlanarak kısmen hizmete giren ve yakın zamanda resmi açılışı yapılacak Erzurum Şehir Hastanesinin çevresindeki çalışmalara devam edildiği bildirildi.
400 bin metrekare alana yapıldırılan hastanenin bulunduğu kavşak ve bağlantı yollarında genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, çevresinde yağmur suyu drenajından içme suyuna, çevre düzenlemesi ve peyzaja varıncaya kadar dört bir koldan faaliyet yürütüldüğü ve bölgeye yepyeni bir çehre kazandırıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesinin çevresinde hizmet seferberliği sürdürdüklerini vurguladı.
Güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üst yapı hizmetleriyle donatma görevinin kendilerinde olduğunu anlatan Sekmen, "Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdik ve işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladık. Hastanemizin bulunduğu güzergahtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergaha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sekmen, geçen sene planlama doğrultusunda verimli bir çalışma sezonu geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Erzurum Şehir Hastanesi için yaptığımız planlamanın ulaşımdan sonraki ikinci etabını alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmaları oluşturuyor. Kısa bir sürede bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üst yapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!