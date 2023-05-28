Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Erzurum Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Erzurum başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Erzurum seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Erzurum Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.11 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 82.7 oldu. Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 232.716 oyla yüzde 73.91 - Kemal Kılıçdaroğlu: 82.129 oyla yüzde 26.09 aldı. Erzurum 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 232.716 oyla yüzde 73.91

Kemal Kılıçdaroğlu: 82.129 oyla yüzde 26.09

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 295.655 oyla yüzde 68.59 - Kemal Kılıçdaroğlu: 105.892 oyla yüzde 24.56 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 232.716 oyla yüzde 73.91Kemal Kılıçdaroğlu: 82.129 oyla yüzde 26.09