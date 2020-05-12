Erzurum polisinden "Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" türküsüyle "evde kal" çağrısı

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İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok, Kovid-19 ile mücadele sürecinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Hele dadaş hoş musan" türküsünün sözlerinden esinlenerek yöresel şiveyle türkü yazdı."Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var" sözlerinin yer aldığı türküyü ‪Erzurumlu sanatçı Serdar Akçelik seslendirdi.Video klip haline getirilen ve devriye gezen ekip araçlarının hoparlörlerinden çalınan türküye kent sakinleri, evlerinin balkonlarında Türk bayrakları sallayarak, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti.Türkünün sözleri şöyle:"Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var / Gene gezip tozirsan vallah bunda var vebal / Boş kalsın çarşı pazar, vallah evde hayat var / Aman dadaş evde kal, sabret yakındır bahar / Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var / Hastanede doktor var, markette gardaşın var / Polis, bekçi, hemşire senin için nöbette / Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var."Erzurum Valiliğinin basın mensuplarıyla paylaştığı videoda polis ekiplerinin kentteki denetimlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.